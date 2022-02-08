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Бойовики стріляли в бік Пісків з гранатометів

Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 8 лютого, збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих дій жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС в Facebook.

Так, російські найманці здійснили обстріл по українських позиціях поблизу Пісків. Бойовики відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - повідомили в штабі.

У штабі додали, що підрозділи ООС контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії РФ.

Нагадаємо, за минулу добу, 7 лютого, бойовики п'ять разів обстрілювали позиції ООС на Донбасі. В результаті обстрілу поранення отримав український військовий.

Крім того, 6 лютого бойовики двічі обстрілювали українські позиції на Донбасі.

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