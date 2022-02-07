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Боевики с начала суток дважды нарушали "тишину" на Донбассе

Новина українською →
ООС, Понедельник 07 февраля 2022 07:25
Боевики с начала суток дважды нарушали "тишину" на Донбассе Фото: боевики с начала суток дважды нарушали "тишину" на Донбассе (фото facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Анна Полисученко

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 6 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

В сторону Водяного Донецкой области оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку Песков российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Благодаря усилиям украинских воинов рубежи остались неизменными.

По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Ранее мы писали, что на Донбассе ранены двое военных: боевики стреляли из гранатометов и сбрасывали мины.

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