Боевики сегодня дважды нарушали тишину на Донбассе

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

В районе Орехово применили минометы

Пророссийские боевики сегодня, 31 мая, дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом говорится в сводке командования операции Объединенных сил в Facebook.

С начала суток оккупанты открывали огонь по защитниках Орехово и Новотроицкого. Обстрелы велись из гранатометов и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а также минометов 82-го калибра.

Украинские военные подавляли активность противника ответным огнем. Потери оккупантов сейчас уточняются.

На участках разведения сил и средств нарушений режима "тишина" не фиксировали.

Напомним, вчера боевики использовали против украинских военных вооружение БМП, минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, при этом оккупационные силы несли потери.

Кроме того, 29 мая оккупационные силы из гранатометов обстреляли участок разведения сил вблизи Золотого.

Также недавно под обстрел попали наблюдатели ОБСЕ, которые находились на территории так называемой "ЛНР".

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Автор: Дмитрий Левицкий