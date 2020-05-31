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Бойовики сьогодні двічі порушували тишу на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     31.05.2020 - 18:07
Бойовики сьогодні двічі порушували тишу на Донбасі
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

В районі Оріхового застосували міномети

Проросійські бойовики сьогодні, 31 травня, двічі порушували режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це йдеться у зведенні командування операції Об'єднаних сил у Facebook.

З початку доби окупанти відкривали вогонь по оборонцях Оріхового та Новотроїцького. Обстріли велися зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а також мінометів 82-го калібру.

Українські військові придушували активність ворога вогнем у відповідь. Втрати окупантів зараз уточнюються.

На ділянках розведення сил та засобів порушень режиму "тиша" не фіксували.

Нагадаємо, вчора бойовики використовували проти українських військових озброєння БМП, міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети, при цьому окупаційні сили зазнавали втрат.

Крім того, 29 травня окупаційні сили з гранатометів обстріляли ділянку розведення сил поблизу Золотого.

Також нещодавно під обстріл потрапили спостерігачі ОБСЄ, які перебували на території так званої "ЛНР".

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ДонбасООСобстрелбойовики
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