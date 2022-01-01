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Боевики разместили гаубицы в нарушение линий отвода, - ОБСЕ

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Украина, Суббота 01 января 2022 07:05
Боевики разместили гаубицы в нарушение линий отвода, - ОБСЕ Фото: ОБСЕ заметила гаубицы боевиков, размещенные в нарушение линий отвода ( facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе продолжают размещать военную технику в нарушение линий отвода вооружения. На этот раз наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заметили гаубицы оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 31 декабря 2021 года.

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 6 гаубиц, размещенных в нарушение линий отвода в неподконтрольном правительству районе Луганской области.

Речь идет о двух самоходных гаубицах типа "Гвоздика" (122 мм) и четырех буксируемых гаубицах типа "Лягушка" (122 мм).

Их заметил патруль организации вблизи поселка Белое, недалеко от оккупированного Луганска.

Напомним, что ранее ОБСЕ зафиксировало в Луганской и Донецкой области сотни единиц военной техники оккупантов. Речь шла о танках, гаубицах, "Градах" и зенитных установках.

Также сообщалось, что Россия продолжает поставлять оружие на Донбасс, маскируя его под "гуманитарные конвои". Речь идет о вооружении, боеприпасах, беспилотниках и других запасах.

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ОБСЕ Донбасс Отвод вооружения
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