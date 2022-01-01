Боевики разместили гаубицы в нарушение линий отвода, - ОБСЕ

Боевики на Донбассе продолжают размещать военную технику в нарушение линий отвода вооружения. На этот раз наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заметили гаубицы оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 31 декабря 2021 года.