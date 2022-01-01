Бойовики розмістили гаубиці в порушення ліній відведення, - ОБСЄ
Бойовики на Донбасі продовжують розміщувати військову техніку в порушення ліній відведення озброєння. Цього разу спостерігачі з організації з безпеки і співробітництва в Європі помітили гаубиці окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 31 грудня 2021 року.
Спостерігачі ОБСЄ зафіксували 6 гаубиць, розміщених в порушення ліній відведення в непідконтрольному уряду районі Луганської області.
Йдеться про дві самохідні гаубиці типу "Гвоздика "(122 мм) і чотири буксирувані гаубиці типу "Жаба" (122 мм).
Їх помітив патруль організації поблизу селища Біле, що недалеко від окупованого Луганська.
Нагадаємо, що раніше ОБСЄ зафіксувало в Луганській і Донецькій області сотні одиниць військової техніки окупантів. Йшлося про танки, гаубиці, "Гради" і зенітні установки.
Також повідомлялося, що Росія продовжує постачати зброю на Донбас, маскуючи під "гуманітарні конвої". Йдеться про озброєння, боєприпаси, безпілотники та інші запаси.