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Боевики разместили более 250 единиц военной техники с нарушением линии отвода на Донбассе

Автор: РБК-Украина

Украинская сторона СЦКК в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщила о вооружении и военной технике вооруженных формирований РФ за пределами выделенных мест хранения на Донбассе. Их зафиксировал беспилотник ОБСЕ.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Так, 213 единиц вооружения и военной техники находится на полигонах вблизи населенных пунктов Мусинск, Мирное и Бугаевка. Еще 45 единиц - на полигоне вблизи населенного пункта Покровка.

"Приобрело систематический характер препятствование со стороны российских наемников работе патрулей СММ ОБСЕ. Целью таких действий является задержка и не допущение патрулей к местам или объектам, на которых готовятся или осуществляются различные нарушения и провокации. На блокпосту возле Старомихайловки наемники РФ запретили проезд патрулю Миссии", - говорится в сообщении.

Ранее на Донбассе зафиксировали размещение на оккупированной территории реактивных систем залпового огня " Град" с нарушением линии отвода.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил военнослужащие сбили беспилотные летательные аппараты российско-оккупационных войск.

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Новости Украины ДонбассОтвод вооружения