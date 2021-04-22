Боевики размещают "Грады" за линиями отвода на Донбассе
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировали размещение на оккупированной территории реактивных систем залпового огня "Град" с нарушением линии отвода. Все было зафиксировано 12 таких РСЗО.
Так, беспилотник ОБСЕ зафиксировал 6 "Градов" возле Каютиного (47 км от Донецка), еще 6 были размещены возле Чернухино (64 км от Луганска).
Напомним, ранее глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС заявил, что Россия стянула к украинским границам около 150 тысяч военных. Это является самой большой группировкой, которую когда-либо развертывала РФ возле украинской границы.
При этом канцлер Германии Ангела Меркель назвала ситуацию на Донбассе и в Крыму более чем тревожной.
В то же время в Госдуме Российской Федерации допустили признание "ЛДНР" и введение российских войск на Донбасс.
Отметим, за прошедшие сутки боевики 8 раз нарушали режим прекращения огня. Еще три обстрела противник совершил с начала текущих суток. Украинские военные не пострадали.