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Боевики размещают "Грады" за линиями отвода на Донбассе

Новина українською → Донбасс, Четверг 22 апреля 2021 10:08
Боевики размещают "Грады" за линиями отвода на Донбассе Фото: наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 12 "Градов" боевиков за пределами линии отвода (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировали размещение на оккупированной территории реактивных систем залпового огня "Град" с нарушением линии отвода. Все было зафиксировано 12 таких РСЗО.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 21 апреля.

Так, беспилотник ОБСЕ зафиксировал 6 "Градов" возле Каютиного (47 км от Донецка), еще 6 были размещены возле Чернухино (64 км от Луганска).

Напомним, ранее глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС заявил, что Россия стянула к украинским границам около 150 тысяч военных. Это является самой большой группировкой, которую когда-либо развертывала РФ возле украинской границы.

При этом канцлер Германии Ангела Меркель назвала ситуацию на Донбассе и в Крыму более чем тревожной.

В то же время в Госдуме Российской Федерации допустили признание "ЛДНР" и введение российских войск на Донбасс.

Отметим, за прошедшие сутки боевики 8 раз нарушали режим прекращения огня. Еще три обстрела противник совершил с начала текущих суток. Украинские военные не пострадали.

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