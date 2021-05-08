Предназначены для разведки и минирования: на Донбассе силы ООС сбили беспилотники боевиков
В районе проведения операции Объединенных сил военнослужащие сбили беспилотные летательные аппараты российско-оккупационных войск. Они были предназначены для разведки, а также для дистанционного минирования.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Так, военнослужащие ООС сбили два таких летательных аппарата.
Первый такой случай произошел 3 мая, на Светлодарском направлении, недалеко от поселка Новолуганское. Сбитый беспилотник был переоборудован для сброса боеприпасов и осуществления дистанционного минирования. Он содержал компоненты, произведенные на предприятиях военного назначения Российской Федерации.
6 мая, на Мариупольском направлении, вблизи поселка Гранитное беспилотник противника, который вел воздушную разведку, был подавлен средствами РЭБ и сбит огнем из стрелкового оружия. Как оказалось, этот БПЛА типа "Тахион", изготовляется ООО "Ижмаш – Беспилотные системы" РФ. Он находится на вооружении сухопутных войск государства-агрессора.
В ООС отмечают, что зафиксированные факты являются прямыми и неопровержимыми доказательствами российской военной агрессии против Украины.
Указанные БПЛА будут использованы как доказательство причастности России к военному конфликту на Донбассе.
Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе обстреливали беспилотники СММ Организации по безопасности и сотрудничеству.
РБК-Украина писало, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировали размещение на оккупированной территории реактивных систем залпового огня " Град" с нарушением линии отвода.