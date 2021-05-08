ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Предназначены для разведки и минирования: на Донбассе силы ООС сбили беспилотники боевиков

Новина українською → Суббота 08 мая 2021 09:39
Предназначены для разведки и минирования: на Донбассе силы ООС сбили беспилотники боевиков Фото: два беспилотники боевиков сбили в Донбассе (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

В районе проведения операции Объединенных сил военнослужащие сбили беспилотные летательные аппараты российско-оккупационных войск. Они были предназначены для разведки, а также для дистанционного минирования.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Так, военнослужащие ООС сбили два таких летательных аппарата.

Первый такой случай произошел 3 мая, на Светлодарском направлении, недалеко от поселка Новолуганское. Сбитый беспилотник был переоборудован для сброса боеприпасов и осуществления дистанционного минирования. Он содержал компоненты, произведенные на предприятиях военного назначения Российской Федерации.

6 мая, на Мариупольском направлении, вблизи поселка Гранитное беспилотник противника, который вел воздушную разведку, был подавлен средствами РЭБ и сбит огнем из стрелкового оружия. Как оказалось, этот БПЛА типа "Тахион", изготовляется ООО "Ижмаш – Беспилотные системы" РФ. Он находится на вооружении сухопутных войск государства-агрессора.

В ООС отмечают, что зафиксированные факты являются прямыми и неопровержимыми доказательствами российской военной агрессии против Украины.

Указанные БПЛА будут использованы как доказательство причастности России к военному конфликту на Донбассе.

Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе обстреливали беспилотники СММ Организации по безопасности и сотрудничеству.

РБК-Украина писало, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировали размещение на оккупированной территории реактивных систем залпового огня " Град" с нарушением линии отвода.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия ООС Донбасс
NEWS
В Украине 8 710 новых случаев коронавируса за сутки. Больше всего - в Киеве
В Украине 8 710 новых случаев коронавируса за сутки. Больше всего - в Киеве
DAILY
Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена