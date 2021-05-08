RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Бойовики розмістили понад 250 одиниць військової техніки з порушенням лінії відведення на Донбасі

Автор: РБК-Україна

Українська сторона СЦКК у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ повідомила про озброєння та військову техніку збройних формувань РФ за межами виділених місць зберігання на Донбасі. Їх зафіксував безпілотник ОБСЄ.

Про це повідомили у прес-центрі ООС.

Так, 213 одиниць озброєння та військової техніки знаходиться на полігонах поблизу населених пунктів Мусінськ, Мирне та Бугаївка. Ще 45 одиниць - на полігоні поблизу населеного пункту Покровка.

"Набуло систематичного характеру перешкоджання з боку російських найманців роботі патрулів СММ ОБСЄ. Метою таких дій є затримка та не допущення патрулів до місць або об'єктів, на яких готуються або здійснюються різноманітні порушення та провокації. На блокпосту біля Старомихайлівки найманці РФ заборонили проїзд патрулю Місії", - йдеться в повідомленні.

Раніше на Донбасі зафіксували розміщення на окупованій території реактивних систем залпового вогню "Град" з порушенням лінії відведення.

Нагадаємо, в районі проведення операції Об’єднаних сил військовослужбовці збили безпілотні літальні апарати російсько-окупаційних військ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДонбасВідведення озброєння