ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Боевики размещают "Грады" и гаубицы в жилых районах, - ОБСЕ

Новина українською →
Украина, Суббота 09 октября 2021 03:54
Боевики размещают "Грады" и гаубицы в жилых районах, - ОБСЕ Фото: ОБСЕ заметила технику боевиков в жилых районах Донбасса (facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Боевики размещают военную технику в жилых районах Донбасса. Ее заметили наблюдатели миссии Организации по безопасности в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 8 октября.

ОБСЕ зафиксировала вооружение, размещенное в нарушение линий отвода на неподконтрольных территориях Донбасса: 1 гаубицу, 1 противотанковую пушку и 2 реактивные системы залпового огня в двух жилых кварталах.

В частности, в жилом районе Луганска патруль ОБСЕ заметил одну буксируемую гаубицу 122-го калибра ("Лягушка") и противотанковую пушку 120-го калибра ("Рапира"). Кроме того, в жилом районе н. п. Катериновка боевики разместили 2 реактивные системы залпового огня "Град" 122-го калибра.

Также отмечаются признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности. В Луганской области ОБСЕ зафиксировала 1 бронетранспортер (БТР-80). Его боевики разместили также в жилом квартале оккупированного Луганска.

Напомним, что ранее ОБСЕ также заметила танки и другую военную технику боевиков на Донбассе. Боевики разместили ее на полигонах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс
NEWS
Сумская область может перейти в "красную" зону в ближайшие дни: названа причина
Сумская область может перейти в "красную" зону в ближайшие дни: названа причина
DAILY
Глава Госкосмоса Владимир Тафтай: Украина обязательно будет претендовать на ресурсы Луны
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Глава Госкосмоса Владимир Тафтай: Украина обязательно будет претендовать на ресурсы Луны