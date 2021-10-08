Боевики на Донбассе пять раз срывали "тишину", есть раненый
С начала суток, 8 октября российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела боевиков ранения получил украинский военный, его состояние оценивается как средней тяжести.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
По информации штаба, оккупанты во время одного из обстрелов использовали вооружение, запрещенное минскими договоренностями.
Так, позиции украинских воинов возле Золотого-4 боевики обстреляли используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
Кроме того, вблизи Троицкого оккупанты совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Также в районе Майорская вражеские вооруженные формирования вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
В направлении Красногоровки российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Вблизи Крымского наемники вели обстрел из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Отмечено, что украинские военные открывали ответный огонь и вынудили противника прекратить огневую активность, не применяя запрещенное вооружение.
Напомним, за прошедшие сутки 7 октября боевики шесть раз нарушали режим прекращения огня, в результате чего военный ВСУ получил ранения.