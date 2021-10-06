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Боевики стягивают танки: ОБСЕ засекла военную технику оккупантов на Донбассе

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Украина, Среда 06 октября 2021 03:09
Боевики стягивают танки: ОБСЕ засекла военную технику оккупантов на Донбассе ФОТО: ОБСЕ засекла военную технику оккупантов на Донбассе (facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Оккупанты стягивают танки и другую военную технику на Донбассе, нарушая договоренности об отводе вооружения. Военную технику боевиков в неподконтрольных районах Луганской и Донецкой области заметили наблюдатели из миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 4 октября.

В нарушение линий отвода ОБСЕ зафиксировала 3 танка неустановленного типа. Их боевики разместили на полигоне возле н. п. Новоселовка в Донецкой области.

Кроме того, за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения наблюдатели зафиксировали еще 10 танков. Их заметили на полигоне боевиков вблизи н. п. Шимшиновка в Луганской области.

Также ОБСЕ отмечает признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности. В районе н.п. Долгое в Луганской области беспилотник ОБСЕ засек 5 бронированных машин, еще одну боевую бронированная машину наблюдатели увидели на полигоне возле н. п. Новоселовка в Донецкой области.

Напомним, что боевики готовятся усилить обстрелы на Донбассе. Об этом сообщила разведка.

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