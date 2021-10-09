Бойовики розміщують "Гради" та гаубиці в житлових районах, - ОБСЄ
Бойовики розміщують військову техніку в житлових районах Донбасу. Її помітили спостерігачі місії Організації з безпеки в Європі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 8 жовтня.
ОБСЄ зафіксувала озброєння, розміщене в порушення ліній відведення на непідконтрольних територіях Донбасу: 1 гаубицю, 1 протитанкову гармату і 2 реактивні системи залпового вогню в двох житлових кварталах.
Зокрема, в житловому районі Луганська патруль ОБСЄ помітив одну буксируемую гаубицю 122-го калібру ("жаба") і протитанкову гармату 120-го калібру ("Рапіра"). Крім того, в житловому районі н.п. Катеринівка бойовики розмістили 2 реактивні системи залпового вогню "Град" 122-го калібру.
Також відзначаються ознаки військової присутності й присутності військового типу в зоні безпеки. У Луганській області ОБСЄ зафіксувала 1 бронетранспортер (БТР-80). Його бойовики розмістили також у житловому кварталі окупованого Луганська.
Нагадаємо, що раніше ОБСЄ також помітила танки та іншу військову техніку бойовиків на Донбасі. Бойовики розмістили її на полігонах.