Бойовики розміщують "Гради" та гаубиці в житлових районах, - ОБСЄ

Бойовики розміщують військову техніку в житлових районах Донбасу. Її помітили спостерігачі місії Організації з безпеки в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 8 жовтня.

ОБСЄ зафіксувала озброєння, розміщене в порушення ліній відведення на непідконтрольних територіях Донбасу: 1 гаубицю, 1 протитанкову гармату і 2 реактивні системи залпового вогню в двох житлових кварталах. Зокрема, в житловому районі Луганська патруль ОБСЄ помітив одну буксируемую гаубицю 122-го калібру ("жаба") і протитанкову гармату 120-го калібру ("Рапіра"). Крім того, в житловому районі н.п. Катеринівка бойовики розмістили 2 реактивні системи залпового вогню "Град" 122-го калібру. Також відзначаються ознаки військової присутності й присутності військового типу в зоні безпеки. У Луганській області ОБСЄ зафіксувала 1 бронетранспортер (БТР-80). Його бойовики розмістили також у житловому кварталі окупованого Луганська.