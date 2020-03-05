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Боевики распространяют фейки об активизации боевых действий на Донбассе, - разведка

Новости » Общество     05.03.2020 - 13:51
Боевики распространяют фейки об активизации боевых действий на Донбассе, - разведка
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

В Минообороны объясняют, что это нужно для убеждения комиссии с РФ в необходимости выделения дополнительных средств

Боевики на Донбассе распространяют фейкову информацию относительно возможной активизации боевых действий. Это нужно для убеждения комиссии с РФ в необходимости выделения дополнительных средств, заявил пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк в ходе брифинга.

Он отметил, что согласно сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российско-оккупационных войск пытается повлиять на выводы комиссии, которая прибыла с территории России для проверки финансово-экономической деятельности соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

"При этом, для убеждения комиссии в необходимости выделения дополнительных российских бюджетных средств, активизировано распространение фейковых сообщений о возможной активизации боевых действий и проводятся мероприятия, которые якобы в дальнейшем потребуют усиления финансирования", - отметил он.

С началом работы указанной комиссии, командованием российско-оккупационных войск проведен ряд учений и тренировок, в т.ч. по ликвидации чрезвычайных ситуаций, развертыванию полевых госпиталей для приема большого количества раненых и логистического обеспечения в условиях боевых действий.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации в течение 4 марта 6 раз нарушили режим прекращения огня. Ранены четверо военных.

Кроме того, на днях на Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков был поврежден газопровод вблизи Новоселовки.

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