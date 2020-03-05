Бойовики розповсюджують фейки щодо активізації бойових дій на Донбасі, - розвідка

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

У Мінооборони пояснюють, що це необхідно для переконання комісії з РФ у необхідності виділення додаткових коштів

Бойовики на Донбасі розповсюджують фейкову інформацію щодо можливої активізації бойових дій. Це необхідно для переконання комісії з РФ у необхідності виділення додаткових коштів, заявив речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк в ході брифінгу.

Він зазначив, що згідно із повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російсько-окупаційних військ намагається вплинути на висновки комісії, яка прибула з території Росії для перевірки фінансово-економічної діяльності з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

"При цьому, для переконання комісії у необхідності виділення додаткових російських бюджетних коштів, активізовано розповсюдження фейкових повідомлень про можливу активізацію бойових дій та проводяться заходи, які нібито у подальшому потребуватимуть посилення фінансування", - зазначив він.

З початком роботи зазначеної комісії, командуванням російсько-окупаційних військ проведено низку навчань і тренувань, у т.ч. з ліквідації надзвичайних ситуацій, розгортання польових шпиталів для прийому великої кількості поранених та логістичного забезпечення в умовах бойових дій.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації протягом 4 березня 6 разів порушили режим припинення вогню. Поранені четверо військових.

Окрім того, днями на Донбасі в результаті обстрілу з боку бойовиків був пошкоджений газопровід поблизу Новоселівки.