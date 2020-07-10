Боевики ранили двух украинских военных вблизи Новолуганского

Фото: эвакуация раненного военного (РБК-Украина)

Украинские военные получили осколочные ранения из-за разрыва мины

На Донбассе в результате минометного обстрела боевиков вблизи Новолуганского ранения получили двое украинских военных. Они были госпитализированы в больницу с осколочными ранениями.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

По сообщению ООС, боевики применили против украинских военнослужащих минометы калибра 82 мм.

"Одна мина попала в траншею, осколками ранило двух защитников Украины, которые несли службу на наблюдательном посту. Украинским воинам было предоставлено надлежащее первую медицинскую помощь, их эвакуировали в лечебное учреждение", - сообщили в штабе.

Как отметили в ООС, боевики первыми открыли огонь по позициям украинских защитников. В ответ подразделения ООС применили огневые средства.

Отметим, ранее 10 июля вблизи Авдеевки ранение получил еще один украинский военный после обстрела боевиками из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Ранее РБК-Украина писало, что боевики стали чаще использовать снайперов и диверсионные группы на Донбассе, при этом их выход на позиции прикрывается минометным обстрелов позиций ООС.