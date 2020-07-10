Бойовики поранили двох українських військових поблизу Новолуганського

Фото: евакуація пораненого військового (РБК-Україна)

Українські військові отримали осколкові поранення через розрив міни

На Донеччині в результаті мінометного обстрілу бойовиків поблизу Новолуганського поранення отримали двоє українських військових. Вони були госпіталізовані в лікарню з осколковими пораненнями.

Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил.

За повідомленням ООС, бойовики застосували проти українських військовослужбовців міномети калібру 82 мм.

"Одна міна потрапила в траншею, осколками поранило двох захисників України, які несли службу на спостережному посту. Українським воякам було надано належне першу медичну допомогу, їх евакуювали в лікувальний заклад", - повідомили в штабі.

Як зазначили в ООС, бойовики першими відкрили вогонь по позиціях українських захисників. У відповідь підрозділу ООС застосували вогневі засоби.

Зазначимо, раніше 10 липня поблизу Авдіївки поранення отримав ще один український військовий після обстрілу бойовиками з гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Раніше РБК-Україна писало, що бойовики стали частіше використовувати снайперів і диверсійні групи на Донбасі, при цьому їх вихід на позиції прикривається мінометними обстрілами позицій ООС.