Из-за обстрелов боевиков возле Авдеевки ранен военный

Боевики в очередной раз нарушили режим "тишины"
Боевики на Донбассе в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил (ООС). В результате этого ранен один украинский военный.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Боевики обстреливали позиции ООС из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Пострадавшего военного доставили в госпиталь и представили медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.
В штабе сообщили, что украинская сторона осуществила огневой ответ. Потери боевиков уточняются.
Напомним, Вооруженные силы Украины рассматривают несколько сценариев возможной агрессии Российской Федерации по всему периметру украинско-российской государственной границы.
Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа рассказал, что украинские военные готовятся к возможному вторжению России с территории оккупированного Крыма.