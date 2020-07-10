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На Донбассе боевики стали чаще использовать снайперов и диверсионные группы

Донбасс, Пятница 10 июля 2020 15:21
На Донбассе боевики стали чаще использовать снайперов и диверсионные группы
Фото: снайпер (odbrana.forumotion.org)
Автор: Игорь Литвиненко

На оккупированную территорию продолжают завозить российские снайперские комплексы

На Донбассе с начала июля вооруженные формирования Российской Федерации стали чаще использовать снайперов и диверсионно-разведывательные группы. При этом снайперские пары и ДРГ укомплектованы российскими военными.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

По информации Главного управления разведки, боевики продолжают дестабилизацию конфликта на Донбассе.

"С начала июля зафиксировано увеличение количества случаев применения оккупантами диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар, в том числе укомплектованных кадровыми российскими военнослужащими, которые прибыли из состава соединений и частей Южного военного округа ВС РФ", - сообщили в Минобороны.

Отмечается, что для прикрытия выхода снайперов и ДРГ в "серую зону" боевики осуществляют минометные обстрелы позиций украинских военных.

Также на оккупированную территорию Донбасса продолжают завозить модернизированные и новые российские снайперские комплексы.

Ранее РБК-Украина писало, что 10 июля вблизи Авдеевки боевики ранили украинского военного.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению со стороны России по нескольким направлениям.

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