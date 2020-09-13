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Бойовики продовжують будувати нові позиції на Донбасі

Калинове-Борщувате, Неділя 13 вересня 2020 16:23
Бойовики продовжують будувати нові позиції на Донбасі
Фото: спостерігачі ОБСЄ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Дмитро Левицький

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ під час виконання польоту безпілотника не окупованій території Луганської області виявили нові порушення перемир'я з боку проросійських бойовиків. Окупанти будують нові позиції.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил.

Спостерігачі 10 вересня у полі поблизу Калинового-Борщуватого виявили два подовження наявних траншей бойовиків, протяжністю 180 метрів і 200 метрів.

Ці факти вказують на порушення окупантами мінських угод та домовленостей Тристоронньої контактної групи від 22 липня 2020 року, зокрема, про пункту заборону на наступальні та розвідувально-диверсійні дії.

"Збройні формування РФ й надалі використовують практику систематичного невиконання режиму припинення вогню та вкотре облаштовують фортифікаційні споруди, при цьому відкрито нехтуючи наданими гарантіями безпеки", - наголосили у штабі ООС.

Нагадаємо, представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш вважає, що Росія хоче законсервувати конфлікт на Донбасі, щоб не втратити важелі впливу на Україну.

Як писало РБК-Україна, минула доба на Донбасі пройшла без обстрілів з боку проросійських бойовиків.

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