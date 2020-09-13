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На Донбассе сутки прошли без обстрелов

Донбасс, Воскресенье 13 сентября 2020 08:20
На Донбассе сутки прошли без обстрелов
Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и контролируется украинскими защитниками. За минувшие сутки, 12 сентября, обстрелов со стороны боевиков не было.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"По всей линии фронта наблюдалась тишина. Подразделения Вооруженных сил Украины в полном объеме соблюдают договоренности, которые вступили в действие 27 июля (о полном прекращении огня, - ред.)", - говорится в сообщении.

От начала текущих суток, 13 сентября, в полосах ответственности наших бригад режим прекращения огня сохраняется в полной мере.

Также отмечается, что украинские военные помогли спасателям ликвидировать очаги пожаров в районах населенных пунктов Крымское и Катериновка в Луганской области.

Напомним, ранее сообщалось, что ОБСЕ фиксирует размещение тяжелой техники боевиков на Донбассе возле линии разграничения. Это свидетельствует о нарушении соглашения о перемирия.

Отметим, накануне политические советники "нормандской четверки" в Берлине договорились о продолжении перемирия на Донбассе после недавнего обострения ситуации.

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