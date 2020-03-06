ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики продолжают распространять фейки с целью дискредитации ВСУ, - штаб

Новости » Общество     06.03.2020 - 14:39
Боевики продолжают распространять фейки с целью дискредитации ВСУ, - штаб
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики распространяют фейки о якобы возвращении подразделений ООС на участок разведения сил и средств № 3 на Донбассе

Российская оккупационная власть продолжает вести лживую информационную кампанию на Донбассе с целью дискредитации подразделений Объединенных сил и обвинения украинских защитников в срыве минских договоренностей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС на странице в Facebook.

Сообщается, что в информационно-пропагандистских СМИ, которые в ручном режиме управляются из Кремля, наблюдаются попытки распространить очередную фейкову информацию о якобы возвращении подразделений ООС на участок разведения сил и средств № 3 в районе Богдановка-Петровское, занятие нашими защитниками новых рубежей и обустройства позиций.

"Эта информация абсолютно не соответствует действительности. Все подразделения Объединенных сил остаются на своих позициях в полной готовности к любым действиям противника. Наши защитники на провокации не поддаются и придерживаются режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе распространяют фейковую информацию относительно возможной активизации боевых действий. Это необходимо для убеждения комиссии с РФ в необходимости выделения дополнительных средств.

Напомним, на Донбассе в пятницу, 6 марта, боевая машина пехоты подорвалась на взрывном устройстве, в результате чего один украинский военный погиб, еще трое получили ранения.

На Донбассе БМП подорвался на мине, есть жертва и пострадавшие ГУР сообщило о повышении интенсивности подготовки боевиков на Донбассе
Новости Украины Донбассбоевикифейк
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь