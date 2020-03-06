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Бойовики продовжують розповсюджувати фейки з метою дискредитації ЗСУ, - штаб

Новини » Суспільство     06.03.2020 - 14:39
Бойовики продовжують розповсюджувати фейки з метою дискредитації ЗСУ, - штаб
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики розповсюджують фейки про нібито повернення підрозділів ООС на ділянку розведення сил та засобів № 3 на Донбасі

Російська окупаційна влада продовжує вести брехливу інформаційну кампанію на Донбасі з метою дискредитації підрозділів Об’єднаних сил та звинувачення українських захисників у зриві мінських домовленостей. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ООС на сторінці у Facebook.

Повідомляється, що в інформаційно-пропагандистських ЗМІ, які в ручному режимі управляються з Кремля, спостерігаються спроби розповсюдити чергову фейкову інформацію про нібито повернення підрозділів ООС на ділянку розведення сил та засобів № 3 в районі Богданівка-Петрівське, зайняття нашими захисниками нових рубежів та облаштування позицій.

"Ця інформація абсолютно не відповідає дійсності. Всі підрозділи Об’єднаних сил залишаються на своїх позиціях в повній готовності до будь-яких дій противника. Наші захисники на провокації не піддаються та дотримуються режиму припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі розповсюджують фейкову інформацію щодо можливої активізації бойових дій. Це необхідно для переконання комісії з РФ у необхідності виділення додаткових коштів.

Нагадаємо, на Донбасі у п'ятницю, 6 березня, бойова машина піхоти підірвалася на вибуховому пристрої, в наслідок чого один український військовий загинув, ще троє отримали поранення.

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