На Донбассе БМП подорвался на мине, есть жертва и пострадавшие

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

В результате подрыва БМП погиб один военный, еще трое получили ранения

На Донбассе в пятницу, 6 марта, боевая машина пехоты подорвалась на взрывном устройстве, в результате чего один украинский военный погиб, еще трое получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, БМП подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи населенного пункта Крымское.

"Сегодня, 6 марта, вблизи населенного пункта Крымское в результате подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

Кроме того, трое украинских военных получили минно-взрывные травмы.

"Всех пострадавших оперативно доставили в военно-медицинские заведения, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 марта вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов один украинский защитник получил ранения и еще двое военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы.

Кроме того, 4 марта боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим "тишины". В результате обстрела четверо военных получили ранения.

Добавим, что на днях на Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков был поврежден газопровод вблизи Новоселовки.