ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе БМП подорвался на мине, есть жертва и пострадавшие

Новости » Происшествия     06.03.2020 - 14:18
На Донбассе БМП подорвался на мине, есть жертва и пострадавшие
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

В результате подрыва БМП погиб один военный, еще трое получили ранения

На Донбассе в пятницу, 6 марта, боевая машина пехоты подорвалась на взрывном устройстве, в результате чего один украинский военный погиб, еще трое получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, БМП подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи населенного пункта Крымское.

"Сегодня, 6 марта, вблизи населенного пункта Крымское в результате подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

Кроме того, трое украинских военных получили минно-взрывные травмы.

"Всех пострадавших оперативно доставили в военно-медицинские заведения, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 марта вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов один украинский защитник получил ранения и еще двое военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы.

Кроме того, 4 марта боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим "тишины". В результате обстрела четверо военных получили ранения.

Добавим, что на днях на Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков был поврежден газопровод вблизи Новоселовки.

ГУР сообщило о повышении интенсивности подготовки боевиков на Донбассе На Донбассе боевики выпустили почти 40 мин, ранены трое украинских военных
Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь