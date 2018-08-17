Боевики продолжают препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ на Донбассе

За сутки боевики 2 раза отказали патрулям миссии в доступе и передвижении

Боевики на Донбассе продолжают чинить препятствия работе патрулей СММ ОБСЕ. За прошедшие сутки вооруженные формирования 2 раза отказали патрулям миссии в доступе и передвижении, говорится в сообщении пресс-службы ООС на странице в Facebook.

В частности, как сообщается, на блокпосте возле Заиченко боевики остановили патруль СММ ОБСЕ и не позволили наблюдателям проехать к Пикузе, откуда в адрес СММ ОБСЕ поступило сообщение о жертвах среди гражданского населения.

"Таким образом, оккупационная администрация, сообщая международным наблюдателям о, якобы, обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины, совсем не торопится продемонстрировать последствия этих, вероятно, фейковых обстрелов, даже, если речь идет о пострадавших гражданах", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что согласно отчету СММ ОБСЕ, опубликованном 16 августа 2018 года, было зафиксировано нарушение условий хранения вооружения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области недалеко от населенного пункта Березовское во время мониторинга ситуации в районе линии разведения наблюдателями ОБСЕ, боевики обстреляли беспилотник Специальной мониториноговой миссии (СММ).

Ранее, 15 августа, украинские военные на Донбассе сбили российский беспилотник, который проводил разведку украинских позиций. Аппарат был оборудован камерой с 12 объективами для проведения панорамной аэрофото - и видео съемки с возможностью передачи собранной информации на пункт управления в режиме реального времени.