На Донбасі збили російський безпілотник

Безпілотник був обладнаний камерою з 12 об'єктивами і проводив зйомку місцевості та передавали інформацію противнику

Засоби протиповітряної оборони (ППО) Об'єднаних сил збили на Донбасі російський безпілотний літальний апарат (БПЛА), котрий проводив розвідку українських позицій. Про це йдеться у повідомлення прес-центру ООС.

Зазначається, що у четвер, 16 серпня, безпілотник проводив розвідку позицій українських на напрямку Первомайськ-Сєвєродонецьк-Сватово. Виявивши ціль, засоби ППО були приведено у повну бойову готовність.

"Після підтвердження роботи безпілотника радіолокаційними станціями, ціль було знищено вогневим підрозділом ППО. В ході обстеження встановлено, що БПЛА обладнаний камерою із 12 об'єктивами для проведення панорамної аерофото- і відео зйомки з можливістю передачі зібраної інформації на пункт управління в режимі реального часу", - зазначили в прес-центрі.

Також встановлено, що окремі складові безпілотника, зокрема оптико-електронна система, вироблена російською компанією, яка перебуває під санкціями США. Компанія до того ж працює спільно з заводом-виробником безпілотників "Орлан".

Фото: російський безпілотник (facebook.com/pressjfo.news)

"Це доводить причетність Російської Федерації до постачання озброєння на Донбас в інтересах дій окупаційних військ проти української армії. Орієнтовна вартість лише однієї камери становить більше 100 тисяч доларів", - вказано у повідомленні.

У прес-центрі додали, що Російська Федерація продовжує шукати нові способи застосування новітніх зразків озброєння та військової техніки в реальних бойових умовах на території України.

"Одночасно з цим, російською стороною проводиться дослідницька робота щодо оцінки реальних можливостей техніки військового призначення, використовуючи окуповані території України у якості полігону", - повідомили в ООС.

Нагадаємо, 15 серпня 2018 року у зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано чотири прольоти безпілотників бойовиків російського виробництва.