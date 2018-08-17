Бойовики продовжують перешкоджати роботі спостерігачів ОБСЄ на Донбасі

За добу бойовики 2 рази відмовили патрулям місії у доступі та пересуванні

Бойовики на Донбасі продовжують чинити перешкоди роботі патрулів СММ ОБСЄ. За минулу добу збройні формування 2 рази відмовили патрулям місії у доступі та пересуванні, йдеться у повідомленні прес-служби ООС на сторінці у Facebook.

Зокрема, як повідомляється, на блокпості біля Заїченко бойовики зупинили патруль СММ ОБСЄ та не дозволили спостерігачам проїхати до Пікузи, звідки на адресу СММ ОБСЄ надійшло повідомлення про жертви серед цивільного населення.

"Таким чином, окупаційна адміністрація, повідомляючи міжнародним спостерігачам про, нібито, обстріли з боку Збройних сил України, зовсім не квапиться продемонструвати наслідки цих, ймовірно, фейкових обстрілів, навіть, якщо йдеться про постраждалих громадян", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що згідно із звітом СММ ОБСЄ, опублікованому 16 серпня 2018 року, було зафіксовано порушення умов зберігання озброєння.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Луганській області неподалік населеного пункту Березівське під час моніторингу ситуації у районі лінії розведення спостерігачами ОБСЄ, бойовики обстріляли безпілотник Спеціальної моніториногової місії (СММ).

Раніше, 15 серпня, українські військові на Донбасі збили російський безпілотник, котрий проводив розвідку українських позицій. Апарат був обладнаний камерою із 12 об'єктивами для проведення панорамної аерофото- і відео зйомки з можливістю передачі зібраної інформації на пункт управління в режимі реального часу.