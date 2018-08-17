На Донбасі обстріляли безпілотник спостерігачів ОБСЄ

Спостерігачі встигли зафіксувати прокопані траншеї на ділянці розведення

У Луганській області неподалік населеного пункту Березівське під час моніторингу ситуації у районі лінії розведення спостерігачами ОБСЄ, стався обстріл безпілотника Спеціальної моніториногової місії (СММ). Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 15 серпня 2018 року.

Зазначається, що обстріл вівся зі стрілецької зброї. Місія встигла зафіксувати бойові позиції та нещодавнє подовження на 40 м траншеї на ділянці розведення в районі Петрівського. Частина траншеї завдовжки 5 м проходила безпосередньо на ділянці розведення. За оцінкою СММ, траншея належать збройним формуванням.

Також СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області (105 вибухів) та їх зменшення у Луганській області (20 вибухів). Доступ спостерігачів залишався обмеженим на всіх трьох ділянках розведення, біля Староласпи, Золотого-2 (Карбоніта), а також знову поблизу Заїченка.

Нагадаємо, українські військові 15 серпня на Донбасі збили російський безпілотник, котрий проводив розвідку українських позицій. Апарат був обладнаний камерою із 12 об'єктивами для проведення панорамної аерофото- і відео зйомки з можливістю передачі зібраної інформації на пункт управління в режимі реального часу.

Додамо, що минулого тижня на тимчасово непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей спостерігачі СММ ОБСЄ виявили десятки танків і артилерійських систем, розміщених за межами певних ділянок відводу.