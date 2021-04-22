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Боевики продолжают обстреливать позиции ООС на Донбассе с минометов и ПТРК

Новина українською → Донбасс, Четверг 22 апреля 2021 08:24
Боевики продолжают обстреливать позиции ООС на Донбассе с минометов и ПТРК Фото: украинские военные не пострадали (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации за прошедшие сутки восемь раз и с начала текущих суток еще три раза нарушали режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Так, противник вчера обстреливал позиции украинских военных вблизи Песков, Южного, Шум, Первомайского, Новгородского, Каменки и Красногоровки. При этом использовались минометы 120-го и 82-го калибров, противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

С начала текущих суток боевики вели огонь по позициям ООС возле Южного из минометов 120-го калибра, а возле Зайцево - из минометов калибра 82 мм. Вблизи Песков противник стрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Боевых потерь среди украинских защитников нет. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - сообщили в штабе.

О факте нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Ранее РБК-Украина писало, что в течение прошедших суток СММ ОБСЕ зафиксировала 282 нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

Отметим, 19 апреля состоялись переговоры советников глав "нормандской четверки". Все стороны нормандского процесса подтвердили стремление к соблюдению режима полного прекращения огня на Донбассе.

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