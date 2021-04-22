ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Бойовики продовжують обстрілювати позиції ООС на Донбасі з мінометів і ПТРК

Новость на русском → Донбас, Четвер 22 квітня 2021 08:24
Бойовики продовжують обстрілювати позиції ООС на Донбасі з мінометів і ПТРК Фото: українські військові не постраждали(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

На Донбасі збройні формування Російської Федерації за минулу добу вісім разів і з початку поточної доби ще три рази порушували режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

Так, противник вчора обстрілював позиції українських військових поблизу Пісків, Южного, Шум, Первомайського, Новгородського, Кам'янки та Красногорівки. При цьому використовувалися міномети 120-го і 82-го калібрів, протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

З початку поточної доби бойовики вели вогонь по позиціях ООС біля Південного з мінометів 120-го калібру, а біля Зайцево - з мінометів калібру 82 мм. Поблизу Пісків противник стріляв з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

"Бойових втрат серед українських захисників немає. Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - повідомили в штабі.

Про факт порушення з боку збройних формувань Російської Федерації українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ.

Раніше РБК-Україна писало, що протягом минулої доби СММ ОБСЄ зафіксувала 282 порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

Зазначимо, 19 квітня відбулися переговори радників глав " нормандської четвірки". Всі сторони Нормандського процесу підтвердили прагнення до дотримання режиму повного припинення вогню на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Донбас ООС обстрел
NEWS
Ріст випадків: в Україні виявили 16 235 нових заражень коронавірусом
Ріст випадків: в Україні виявили 16 235 нових заражень коронавірусом
DAILY
Людмила Денісова: У 2020 році повідомлень про порушення прав громадян стало на 40% більше
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Людмила Денісова: У 2020 році повідомлень про порушення прав громадян стало на 40% більше