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За сутки ОБСЕ зафиксировала более 280 нарушений "тишины" на Донбассе

Новина українською → Донбасс, Четверг 22 апреля 2021 04:43
За сутки ОБСЕ зафиксировала более 280 нарушений "тишины" на Донбассе Фото: в Донецкой области зафиксировали 23 взрыва (twitter.com/osce_smm)
Автор: Даша Харченко

В течение минувших суток СММ ОБСЕ зафиксировала 279 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области. Еще три нарушения были зафиксированы в Луганской области.

Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ.

В частности в Донецкой области зафиксировали 23 взрыва (3 взрыва в воздухе и 20 взрывов неопределенного происхождения). Большинство нарушений произошли в районах к востоку от н. п. Майорск.

Кроме того, в Луганской области ОБСЕ зафиксировала три нарушения режима прекращения огня (взрывы неопределенного происхождения), которые произошли в районе на юг от н.п. Попасная.

Напомним, в ООС сообщали, что к среду, 21 апреля, на Донбассе зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В результате вражеского обстрела ни один украинский военный не пострадал.

Ранее сообщалось, что 19 апреля состоялись переговоры советников глав "нормандской четверки". Все стороны нормандского процесса подтвердили стремление к соблюдению режима полного прекращения огня на Донбассе.

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