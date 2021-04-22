За сутки ОБСЕ зафиксировала более 280 нарушений "тишины" на Донбассе
В течение минувших суток СММ ОБСЕ зафиксировала 279 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области. Еще три нарушения были зафиксированы в Луганской области.
Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ.
В частности в Донецкой области зафиксировали 23 взрыва (3 взрыва в воздухе и 20 взрывов неопределенного происхождения). Большинство нарушений произошли в районах к востоку от н. п. Майорск.
Кроме того, в Луганской области ОБСЕ зафиксировала три нарушения режима прекращения огня (взрывы неопределенного происхождения), которые произошли в районе на юг от н.п. Попасная.
Напомним, в ООС сообщали, что к среду, 21 апреля, на Донбассе зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В результате вражеского обстрела ни один украинский военный не пострадал.
Ранее сообщалось, что 19 апреля состоялись переговоры советников глав "нормандской четверки". Все стороны нормандского процесса подтвердили стремление к соблюдению режима полного прекращения огня на Донбассе.