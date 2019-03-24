КПВВ "Золоте" готовий до відновлення роботи

Ілюстрастративне фото (dpsu.gov.ua)

В даний час жоден транспортний засіб через КПВВ "Золоте" не прослідував

На лінії розмежування на Донбасі сьогодні, 24 березня, відбулось відновлення роботи контрольного пункту в’їзду-виїзду (КПВВ) "Золоте". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Прикордонники повідомили, що відновлення роботи відбулось 24 березня 2019 року о 7:00 за рішенням командувача Об’єднаних сил.

"Прикордонники та інші правоохоронці зі складу Об’єднаних сил готові до здійснення пропускних операцій", - повідомили правоохоронці.

Повідомляється, що в даний час через КПВВ "Золоте" жоден громадянин чи транспортний засіб не прослідував.

У той же час перший заступник голови Верховної ради Ірина Геращенко повідомила, що з боку проросійських найманців на окупованих територіях відсутня будь-яка інфраструктура, що йде до КПВВ "Золоте".

"На окупованій території - запустіння, розбита дорога , все навколо заміноване і жодного натяку на КПВВ, взагалі, на життя , жодного вагончика , санвузла чи медсанчастини, місця для перевірки машин чи перехожих", - повідомила Геращенко.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що "ЛНР" заблокує відкриття пункту пропуску на Донбасі. Лідер проросійських терористів "ЛНР" Леонід Пасічник зазначив, що пропуск через КПВВ "Золоте" почнеться тільки після прийняття узгодженого з "ЛНР" рішення у Мінську.