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Бойовики на Донбасі 1 раз відкривали вогонь по позиціям ООС

Новини » Суспільство    24.03.2019 - 14:04
Бойовики на Донбасі 1 раз відкривали вогонь по позиціям ООС
Ілюстративне фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Втрат серед українських захисників немає

Від початку доби, 24 березня 2019, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі зафіксовано один обстріл бойовиків із застосуванням зброї заборонених калібрів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

В штабі повідомили, що російсько-окупаційні війська о 7:20 здійснили обстріл з міномету калібру 82 мм у бік позицій українських військових поблизу населеного пункту Золоте 4. Українські військові не відкривали вогонь у відповідь.

"Наразі ситуація стабілізувалася, та перебуває під повним контролем українських військових. Втрат у лавах Об’єднаних сил з початку доби не обліковано", - повідомили в прес-центрі Міністерства оборони.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на лінії розмежування на Донбасі сьогодні, 24 березня, відбулось відновлення роботи контрольного пункту в’їзду-виїзду "Золоте". У той же час перший заступник голови Верховної ради Ірина Геращенко повідомила, що з боку проросійських найманців на окупованих територіях відсутня будь-яка інфраструктура, що йде до КПВВ "Золоте".

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