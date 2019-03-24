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Бойовики продовжують порушувати режим тиші на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    24.03.2019 - 18:11
Бойовики продовжують порушувати режим тиші на Донбасі
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед підрозділів ООС немає

Від початку доби, 24 березня, російські окупаційні війська двічі обстріляли позиції українських військових в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, станом на 18:00 зафіксовано 2 ворожих обстріли позицій Об'єднаних сил. Бойовики з мінометів 82-калібру та стрілецької зброї обстріляли позиції українських військових поблизу Новолуганського та населеного пункту Золоте-4, де сьогодні в односторонньому порядку було відкрито пункт пропуску "Золоте".

Зазначається, що підрозділи, які обстрілював противник, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - додали у відомстві.

Бойовики продовжують порушувати режим тиші на Донбасі

Нагадаємо, що на лінії розмежування на Донбасі сьогодні, 24 березня, відбулось відновлення роботи контрольного пункту в’їзду-виїзду "Золоте". У той же час перший заступник голови Верховної ради Ірина Геращенко повідомила, що з боку проросійських найманців на окупованих територіях відсутня будь-яка інфраструктура, що йде до КПВВ "Золоте".

Раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли з міномета 82-го калібру позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Золоте-4.

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