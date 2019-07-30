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Боевики продолжают нарушать перемирие на Донбассе

Новости » Происшествия    30.07.2019 - 13:41
Боевики продолжают нарушать перемирие на Донбассе
Фото: боевики на Донбассе (youtube.com vicenews)

Боевики обстреляли силы ООС с применением гранатометов

Боевики продолжают нарушать перемирие в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Так, с начала текущих суток по состоянию на сейчас российско-оккупационные войска 1 раз нарушили "режим тишины".

"С 00.25 противник вел прицельный обстрел позиций Объединенных сил в районе пгт Луганское, применяя гранатометы различных систем. Огонь велся в течение 20 минут по направлению от оккупированного села Нижнее Лозовое. По имеющейся информации, потерь в результате вражеских обстрелов с начала текущих суток среди украинских героев нет", - говорится в сообщении министерства.

Напомним, ранее разведка сообщала, что боевики оборудуют скрытые огневые позиции в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе. Отмечалось, что скрытые позиции соединяются с основными подземными переходами.

Как писало РБК-Украина ранее, 28 июля боевики на Донбассе обстреляли КПВВ "Марьинка", а 27 июля пророссийские боевики один раз нарушили перемирие на Донбассе. Наемники обстреляли из автоматических гранатометов позиции подразделений Объединенных сил в районе Крымского. В результате обстрела пострадал один украинский военный.

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