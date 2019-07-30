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Бойовики продовжують порушувати перемир'я на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    30.07.2019 - 13:41
Бойовики продовжують порушувати перемир'я на Донбасі
Фото: бойовики на Донбасі (youtube.com vicenews)

Бойовики обстріляли сили ООС із застосуванням гранатометів

Бойовики продовжують порушувати перемир'я у зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Так, від початку поточної доби станом на зараз російсько-окупаційні війська 1 раз порушили "режим тиші".

"З 00.25 ворог вів прицільний обстріл позицій Об’єднаних сил в районі смт Луганське, застосовуючи гранатомети різних систем. Вогонь вівся протягом 20 хвилин з напрямку від окупованого села Нижнє Лозове. За наявною інформацією, втрат внаслідок ворожих обстрілів від початку поточної доби серед Українських героїв немає", - сказано у повідомленні міністерства.

Нагадаємо, раніше розвідка повідомляла, що бойовики облаштовують приховані вогневі позиції у зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі. Зазначалося, що приховані позиції з'єднуються з основними підземними переходами.

Як писало РБК-Україна раніше, 28 липня бойовики на Донбасі обстріляли КПВВ "Мар'їнка", а 27 липня проросійські бойовики один раз порушили перемир'я на Донбасі. Найманці обстріляли з автоматичних гранатометів позиції підрозділів Об'єднаних сил у районі Кримського. В результаті обстрілу постраждав один український військовий.

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