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Боевики обстреляли КПВВ "Марьинка"

Новости » Происшествия    28.07.2019 - 13:48
Боевики обстреляли КПВВ "Марьинка"
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

В результате вражеского обстрела никто не пострадал

Российско-оккупационные войска ночью 28 июля из крупнокалиберного вооружения обстреляли контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка" в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, боевики нарушили режим прекращения огня около 00:15. Российские наемники осуществили около 5 одиночных выстрелов в сторону КПВВ, один из которых попал в модуль сотрудников контрольного пункта. Огонь велся с направления террикона "Крокодил".

"Украинские защитники огонь в ответ не открывали, поскольку стало соблюдают режим прекращения огня", - подчеркнули в ведомстве.

В результате вооруженной провокации боевиков никто из работников контрольного пункта "Марьинка" не пострадал.

 

Напомним, в течение прошлых суток, 27 июля, пророссийские боевики один раз нарушили перемирие на Донбассе. Наемники обстреляли из автоматических гранатометов позиции подразделений Объединенных сил в районе Крымского. В результате вражеского обстрела пострадал один украинский военный.

Также РБК-Украина писало, что в оккупированном Енакиево в результате взрыва трактора пострадал гражданский. Предположительно трактор подорвался на противотанковой мине.

Боевики на Донбассе нарушили режим тишины, ранен украинский военный На Донбассе соблюдается режим перемирия, - штаб
Новости Украины ДонбассобстрелМарьинкаООС
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