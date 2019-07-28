Боевики обстреляли КПВВ "Марьинка"

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

В результате вражеского обстрела никто не пострадал

Российско-оккупационные войска ночью 28 июля из крупнокалиберного вооружения обстреляли контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка" в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, боевики нарушили режим прекращения огня около 00:15. Российские наемники осуществили около 5 одиночных выстрелов в сторону КПВВ, один из которых попал в модуль сотрудников контрольного пункта. Огонь велся с направления террикона "Крокодил".

"Украинские защитники огонь в ответ не открывали, поскольку стало соблюдают режим прекращения огня", - подчеркнули в ведомстве.

В результате вооруженной провокации боевиков никто из работников контрольного пункта "Марьинка" не пострадал.

Напомним, в течение прошлых суток, 27 июля, пророссийские боевики один раз нарушили перемирие на Донбассе. Наемники обстреляли из автоматических гранатометов позиции подразделений Объединенных сил в районе Крымского. В результате вражеского обстрела пострадал один украинский военный.

Также РБК-Украина писало, что в оккупированном Енакиево в результате взрыва трактора пострадал гражданский. Предположительно трактор подорвался на противотанковой мине.