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Боевики на Донбассе оборудуют скрытые огневые позиции в "серой зоне", - разведка

Новости » Политика    29.07.2019 - 12:58
Боевики на Донбассе оборудуют скрытые огневые позиции в "серой зоне", - разведка
Иллюстративное фото (facebook.com-abazia)

При этом с основными позициями скрытые соединяются подземными проходами

Боевики оборудуют скрытые огневые позиции в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

В министерстве указывают, что скрытые позиции соединяются с основными подземными переходами.

"Противником осуществляется оборудование скрытых огневых позиций противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов с углублением в т.н. "серую зону" и сообщением с основными позициями подземными проходами", - указано в сообщении Минобороны.

Напомним, 28 июля боевики на Донбассе обстреляли КПВВ "Марьинка", а с начала текущих суток, 29 июля, обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

Как писало РБК-Украина, 27 июля пророссийские боевики один раз нарушили перемирие на Донбассе. Наемники обстреляли из автоматических гранатометов позиции подразделений Объединенных сил в районе Крымского. В результате обстрела пострадал один украинский военный.

Добавим, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский и спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер провели встречу в Киеве, в ходе которой стороны обсудили завершение отвода сил со стороны ОРДЛО.

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