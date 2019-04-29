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Боевики применили минометы вблизи Золотого

Новости » Происшествия    29.04.2019 - 13:24
Боевики применили минометы вблизи Золотого
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военных нет

От начала текущих суток, 29 апреля, российские оккупационные войска в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе 3 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Как сообщается, по состоянию на 12:00 боевики из автоматических и ручных гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия дважды обстреляли позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Широкино.

Вблизи Золотого-4, что на Луганском направлении, враг применил запрещенное вооружение. Позиции украинских военных были обстреляны из минометов 82-го калибра.

"Боевых потерь в рядах украинских военных от начала текущих суток нет", - отметили в ведомстве.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 29 апреля

Ситуация на Донбассе по состоянию на 29 апреля

Напомним, что на Пасху пророссийские боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня. При этом боевики применили запрещенное минскими соглашениям вооружение. Под обстрел попали украинские военные в районе Широкино и Песков. В результате обстрелов никто не пострадал.

Добавим, 27 апреля в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе один украинский военный получил ранения. Всего боевики 13 раз обстреляли позиции украинских военных.

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