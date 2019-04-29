Боевики на Пасху трижды нарушили режим тишины на Донбассе

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военных не зафиксировано

В течение воскресенья, 28 апреля, пророссийские боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Об этом сообщается в утреннем возведении пресс-центра штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что боевики обстреливали украинских военных из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В частности, обстрелы из гранатометов и минометов велись в районе Широкиного и Песок.

Кроме того, из гранатометов различных систем оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Крымское.

"Потери врага произошли в небоевых условиях. По данным разведки Объединенных сил, 28 апреля трое оккупантов погибли, один травмирован", - говорится в сообщении.

Кроме того, от начала текущих суток враг из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Широкинне.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - добавили в штабе ООС.

Напомним, на Протяжении субботы, 27 апреля, в зоне проведения операции О'объединенных сил (ООС) на Донбассе один украинский военный получил ранения. Всего боевики 13 раз обстреляли позиции украинских военных.