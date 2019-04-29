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Бойовики застосували міномети поблизу Золотого

Новини » Надзвичайні події    29.04.2019 - 13:24
Бойовики застосували міномети поблизу Золотого
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових немає

Від початку поточної доби, 29 квітня, російські окупаційні війська в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі 3 рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

Як повідомляється, станом на 12:00 бойовики з автоматичних і ручних гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил в районі населеного пункту Широкине.

Поблизу Золотого-4, що на Луганському напрямку, ворог застосував заборонене озброєння. Позиції українських військових були обстріляні з мінометів 82-го калібру.

"Бойових втрат у лавах українських військових від початку поточної доби немає", - зазначили у відомстві.

Ситуація на Донбасі станом на 29 квітня

Ситуація на Донбасі станом на 29 квітня

Нагадаємо, що у Великодень проросійські бойовики на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню. При цьому бойовики застосували заборонене мінськими угодам озброєння. Під обстріл потрапили українські військові в районі Широкиного та Пісків. В результаті обстрілів ніхто не постраждав.

Додамо, 27 квітня в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі один український військовий отримав поранення. Всього бойовики 13 разів обстріляли позиції українських військових. 

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