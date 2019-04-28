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На Донбассе ранили одного украинского военного

Новости » Происшествия    28.04.2019 - 07:22
На Донбассе ранили одного украинского военного
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня

В течение субботы, 27 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, боевики 13 раз обстреляли позиции украинских военных. При этом враг применял запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, 10 обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группирования "Восток". Враг из минометов 82-го калибра, станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по позициям ООС вблизи Повлополя, Чермалыка, Новоселовки Другой, Пищевика, Красногоровки, Лебединского, Песков и Новотроицкого.

На Донбассе ранили одного украинского военного

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактического группирования "Север" противник трижды обстрелял позиции украинских военных из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Луганское и Новоалександровка.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - отметили в ведомстве.

По данным разведки, 27 апреля украинские военные ликвидировали трех оккупантов, еще шестеро были ранены.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики на Донбассе 5 раз обстреляли позиции украинских военных. В результате обстрелов никто не пострадал.

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