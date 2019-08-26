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Боевики на Донбассе шесть раз обстреляли позиции ВСУ, ранен военный

Новости » Общество    26.08.2019 - 13:42
Боевики на Донбассе шесть раз обстреляли позиции ВСУ, ранен военный
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Украинский военный доставлен в медицинское учреждение

Боевики на Донбассе с полуночи понедельника, 26 августа, шесть раз нарушили режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил, один украинский военный получил ранение. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

С начала суток оккупанты нарушили режим тишины уже шесть раз. В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения. Он был эвакуирован в медицинское учреждение.

Напомним, в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе 25 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня, погиб один военный, трое ранены. Противник обстреливал позиции подразделений ОС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Добавим, недавно украинская сторона Совместного центра по контролю и координации сообщила о приостановке демонтажа фортификационных сооружений на участке разведения сил в Станице Луганской. Утром 25 августа украинские пиротехники приступили к обследованию участка местности для проведения демонтажных работ в Станице Луганской. Однако со стороны вооруженных формирований Российской Федерации по состоянию на 9 утра не было проведено никаких инженерных работ.

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Темы: Новости ООС
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