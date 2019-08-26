Бойовики застосували міномети на Донбасі, є поранений

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Один військовослужбовець отримав поранення

Від початку 26 серпня в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі один український військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, станом на 18:00 російсько-окупаційні війська 8 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, чим порушили режим безстрокового припинення вогню. При цьому ворог застосовував заборонене мінськими угодами озброєння.

Так, бойовики з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали позиції українських військових в районі населених пунктів Водяне, Лебединське, Новолуганське, Травневе, Луганське та Шуми.

"Впродовж поточної доби під час ворожих обстрілів 1 військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення", - зазначили у відомстві.

Вечірній брифінг пресцентру Об’єднаних сил Вечірній брифінг пресцентру Об’єднаних сил #ООС #Операція_ОС Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил: два рази неподалік ВОДЯНОГО з напрямків УЖІВКИ та ПІКУЗІВ – з гранатометів різних систем; поблизу ЛЕБЕДИНСЬКОГО з напрямку УЖІВКИ – зі стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил: двічі поблизу НОВОЛУГАНСЬКОГО з напрямку ДОЛОМІТНОГО – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; неподалік ТРАВНЕВОГО з напрямку ДОЛОМІТНОГО – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу ШУМІВ з напрямку району ШАХТА 6-7 – з ручного протитанкового гранатомета; неподалік ЛУГАНСЬКОГО з напрямку ЛОГВІНОВО – з автоматичного гранатомета. Впродовж поточної доби під час ворожих обстрілів 1 військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. 25 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Факти ворожого вогню зафіксовано поблизу населених пунктів МИКОЛАЇВКА, ВОДЯНЕ, МАР’ЇНКА, АВДІЇВКА, ПАВЛОПІЛЬ, ТРОЇЦЬКЕ, ШУМИ, ЗОЛОТЕ-4, ПІВДЕННЕ. Впродовж минулої доби внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, троє військовослужбовців отримали поранення. Вчора представниками Національної поліції України та Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил розкрито серед цивільного населення 1 факт нанесення важкого тілесного ушкодження, 1 грабіж, 3 крадіжки та 2 факти незаконного поводження з наркотичними засобами. Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхало 14572 особи та 2078 транспортних засобів. У зворотному напрямку лінію зіткнення перетнули 16772 особи та 2168 транспортних засобів. В пропуску через лінію розмежування було відмовлено 29 особам. Військово-цивільні адміністрації та правоохоронні органи в районі проведення операції працювали у штатному режимі. Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до будь-яких підступних та провокаційних дій противника. Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Понеділок, 26 серпня 2019 р.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони повідомили, що внаслідок ворожого обстрілу в зоні проведення ООС на Донбасі було поранено одного українського військового. Тоді в оборонному відомстві заявили, що поранений військовослужбовець був евакуйований до медичного закладу.

Додамо, нещодавно українська сторона Спільного центру з контролю і координації повідомила про призупинення демонтажу фортифікаційних споруд на ділянці розведення сил у Станиці Луганській. У відомстві пояснили, що демонтаж був призупинений через бездіяльність бойовиків.