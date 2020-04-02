Бойовики надали список українців для обміну

Ілюстративне фото (РБК-Україна / Віталій Носач)

У списку - 19 осіб

Представники так званих "республік Донбасу" надали імена і прізвища 19 українців, яких вони готові передати Україні в рамках чергового обміну полоненими. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зокрема, "ДНР" внесла у список вісьмох осіб:

Алакоз Олександр Федорович 26.07.1991 р.н.;

Гриненко Микола Миколайович 09.06.1998 р.н.;

Ілюхін Микола Вікторович 25.11.1959 р.н.;

Карась Володимир Володимирович 29.06.1968 р.н.;

Костєв Євген Ігорович 05.05.1980 р.н.;

Помеляйко Олександр Володимирович 21.09.1986 р.н.;

Садовський Олександр Петрович 12.05.1976 р.н.;

Шайдов Віктор Анатолійович 27.10.1970 р.н.

Ще 11 українців готова передати "ЛНР":

Желдак В. А.

Можаєв В. В.

Миронич С. В.

Полозов Н. Н.

Попова А. А.

Русинов С. В.

Сливка И. Д.

Сливка А. Д.

Табачний А. Е.

Штиль А. П.

Яковенко А. А.

Нагадаємо, вчора керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що обмін полоненими з так званими "республіками Донбасу" може початися в найближчі тижні.

Раніше представники окремих районів Донецької області запропонували Україні провести обмін полоненими за формулою "10 на 8", проте українська сторона не погодилася з такою пропозицією.