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Бойовики надали список українців для обміну

Новини » Політика     02.04.2020 - 15:36
Бойовики надали список українців для обміну
Ілюстративне фото (РБК-Україна / Віталій Носач)

У списку - 19 осіб

Представники так званих "республік Донбасу" надали імена і прізвища 19 українців, яких вони готові передати Україні в рамках чергового обміну полоненими. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зокрема, "ДНР" внесла у список вісьмох осіб:

  • Алакоз Олександр Федорович 26.07.1991 р.н.;
  • Гриненко Микола Миколайович 09.06.1998 р.н.;
  • Ілюхін Микола Вікторович 25.11.1959 р.н.;
  • Карась Володимир Володимирович 29.06.1968 р.н.;
  • Костєв Євген Ігорович 05.05.1980 р.н.;
  • Помеляйко Олександр Володимирович 21.09.1986 р.н.;
  • Садовський Олександр Петрович 12.05.1976 р.н.;
  • Шайдов Віктор Анатолійович 27.10.1970 р.н.

Ще 11 українців готова передати "ЛНР":

  • Желдак В. А.
  • Можаєв В. В.
  • Миронич С. В.
  • Полозов Н. Н.
  • Попова А. А.
  • Русинов С. В.
  • Сливка И. Д.
  • Сливка А. Д.
  • Табачний А. Е.
  • Штиль А. П.
  • Яковенко А. А.

Нагадаємо, вчора керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що обмін полоненими з так званими "республіками Донбасу" може початися в найближчі тижні.

Раніше представники окремих районів Донецької області запропонували Україні провести обмін полоненими за формулою "10 на 8", проте українська сторона не погодилася з такою пропозицією.

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