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Боевики с повязками СЦКК остаются на участках разграничения, - ОБСЕ

Новости » Общество     25.02.2020 - 02:12
Боевики с повязками СЦКК остаются на участках разграничения, - ОБСЕ
Фото: ОБСЕ (flickr.com/osce)

Боевики незаконно находятся на участках разграничения в Станице Луганской и Золотом

На Донбассе в Станице Луганской и Золотом, на участках разграничения, продолжают незаконно находиться члены российских вооруженных формирований с нарукавными пов'связями с надписью "СЦКК". Об этом сообщает в своем отчете СММ ОБСЕ.

В частности, отмечается, что боевиков заметили 22 и 23 февраля в пределах участка разведения в районе Станицы Луганской, которая подконтрольна украинскому правительству.

"Команда СММ видела членов вооруженных формирований между новой секцией моста вблизи Станицы Луганской (15 км на северо-восток от Луганска) и блокпостом вооруженных формирований на юг от моста", - указано в отчете.

Кроме того, наблюдатели ОБСЕ видели боевиков оккупационных войск на участке разведения в Золотом 22 и 23 февраля.

Отметим, что российская сторона вышла из состава Совместного центра контроля и координации в 2017 году. С тех пор в составе СЦКК действовала только украинская сторона.

Напомним, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ 21 февраля зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В Донецкой зафиксировали 195 взрывов, тогда как в предыдущем отчетном периоде было 90 взрывов.

В Луганской области СММ зафиксировала 95 взрывов против 27 за предыдущий отчетный период.

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