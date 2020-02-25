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Бойовики із пов'язками СЦКК залишаються на ділянках розмежування, - ОБСЄ

Новини » Суспільство     25.02.2020 - 02:12
Бойовики із пов'язками СЦКК залишаються на ділянках розмежування, - ОБСЄ
Фото: ОБСЄ (flickr.com/osce)

Бойовики незаконно знаходяться на ділянках розмежування у Станиці Луганській та Золотому

На Донбасі у Станиці Луганській та Золотому, що на ділянках розмежування, продовжують незаконно перебувати члени російських збройних формувань із нарукавними пов'язками з написом "СЦКК". Про це повідомляє у звіті СММ ОБСЄ.

Зокрема, зазначається, що бойовиків помітили 22 та 23 лютого в межах ділянки розведення в районі Станиці Луганської, що підконтрольна українському урядові.

"Команда СММ бачила членів збройних формувань між новоспорудженою секцією мосту поблизу Станиці Луганської (15 км на північний схід від Луганська) та блокпостом збройних формувань на південь від мосту", - вказано у звіті.

Крім того, спостерігачі ОБСЄ бачили бойовиків окупаційних військ на ділянці розведення у Золотому 22 та 23 лютого.

Зазначимо, що російська сторона вийшла зі складу Спільного центру контролю та координації у 2017 році. Відтоді у складі СЦКК діяла лише українська сторона.

Нагадаємо, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ 21 лютого зафіксувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню у Донецькій та Луганській областях. У Донецькій зафіксували 195 вибухів, тоді як у попередньому звітному періоді було 90 вибухів.

У Луганській області СММ зафіксувала 95 вибухів проти 27 за попередній звітний період.

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