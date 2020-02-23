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Ситуация на участках разведения войск остается стабильной, - штаб ООС

Новости » Общество     23.02.2020 - 20:44
Ситуация на участках разведения войск остается стабильной, - штаб ООС
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

На участках разведения №1, 2, 3 ситуация остается стабильной

Ситуация на участках разведения сил и средств на Донбассе в воскресенье, 23 февраля, остается стабильной. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Сообщается, что на участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим прекращения огня соблюдается. Перевозка населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. В настоящее время перевезено около 4 тыс. пассажиров.

Представители Госслужб по чрезвычайным ситуациям Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.

На участке разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины.

Напомним, на Донбассе в течение текущих суток, 23 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военных нет.

Противник обстрелял позиции ООС из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Темы: Новости ООС
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