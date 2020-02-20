Боевики планируют проведение артиллерийских учений на Донбассе

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Артиллерийские учения планируются в рамках военных сборов боевиков

Российско-оккупационные силы планируют проведение артиллерийских тренировок на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

По данным Главного управления разведки, командование российских Вооруженных сил старается повысить уровень подготовки командного состава незаконных вооруженных формирований.

Так, начиная с 17 февраля на оккупированных территориях Донбасса под руководством штаба Южного военного округа ВС РФ проводятся сборы с командирами батальонов боевиков.

"В ходе собрания оккупантами предусмотрено проведение командно-штабных тренировок по управлению войсками и огнем артиллерии", - сообщили в разведке.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала 20 февраля на Донбассе были зафиксированы 5 обстрелов украинских позиций. Боевики применяли запрещенные минометы 120-го и 82-го калибров. Под обстрел попали позиции ООС в районе Новомихайловки, Пищевика, Павлополя и Марьинки.

Также РБК-Украина писало, что Международный комитет Красного Креста отправил на Донбасс более 200 тонн гуманитарной помощи. Более 10 грузовиков организации сегодня пересекли контрольный пункт "Новотроицкое".